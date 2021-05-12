نتيجة مباراة بني ياس والوحدة في الدوري الاماراتي «السماوي يتأهل إلى دوري أبطال آسيا»

تعرف على نتيجة مباراة بني ياس والوحدة لحساب الجولة 26 والأخيرة في الدوري الاماراتي هذا الموسم، ضمن مباريات اليوم 11-5-2021.

فرض فريق الوحدة التعادل الإيجابي على بني ياس بنتيجة (1-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب بني ياس، بإدارة من الحكم الاماراتي “أحمد عيسى محمد درويش”.

وأخذ فريق بني ياس الأفضلية، بعدما سجل له اللاعب الارجنتيني “جاستون الفاريز” الهدف الأول في الدقيقة (55)، من علامة الجزاء.

قبل أن يعدل الوحدة النتيجة عن طريق النجم الدولي السوري، عمر خربين، في الدقيقة (68).

وبهذا التعادل، أنهى فريق بني ياس الدوري الاماراتي في المركز الثاني بشكلٍ رسمي، وفي رصيده 54 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن البطل المتوج اليوم “الجزيرة“.

وضمن فريق بني ياس المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، بجانب الجزيرة، وشباب الاهلي دبي، الذي خطف المركز الثالث في الرمق الأخير من الشارقة الذي خسر امام اتحاد كلباء.

في المقابل، رفع فريق الوحدة رصيده إلى 37 نقطة، في المركز الثامن، ليفشل بذلك في التأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، ويمتلك مباراة مؤجلة أمام عجمان.

وشارك الوحدة في دوري أبطال آسيا الموسم الحالي، ونجح في تجاوز دور المجموعات، ومن المقرر مواجهته فريق الشارقة الاماراتي في دور الـ16 يوم 14 سبتمبر المقبل.

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