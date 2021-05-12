الامارات | خيول الإمارات تطلب لقب «دوك أف يورك سيتكس» البريطاني اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن خيول الإمارات تطلب لقب «دوك أف يورك سيتكس» البريطاني اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطلب ستة من نخبة جياد السرعة الإماراتية لقب سباق «دوك أوف يورك ستيكس»، الذي يُجرى اليوم على مضمار «يورك» البريطاني العريق، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2» لمسافة 1200 متر عشبي.

وتتقدم نجمة «غودولفين» المهرة «فاينال سونغ»، بإشراف المدرب سعيد بن سرور، وقيادة الفارس الخبير فرانكي ديتوري، قائمة خيول الدولة المنافسة على لقب «دوك أوف يورك ستيكس»، في ظل النتائج المشجعة التي حققتها المهرة في مشاركاتها الأخيرة في دبي.

ويدخل المهر «ملثم» بشعار «شادويل»، وإشراف المدرب روجير فارين، وقيادة الفارس جيم كرواولي، قائمة الترشيحات كأبرز المنافسين على اللقب، بعد أن حقق على مدار مسيرته ثلاثة انتصارات على مسافات أطول.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news