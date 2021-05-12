الامارات | الشارقة يؤكّد تمسكه بحقه في تتويجه بطلاً لكأس اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يؤكّد تمسكه بحقه في تتويجه بطلاً لكأس اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد نادي الشارقة الرياضي في بيان رسمي «التمسك بحقه في تتويجه بطلاً لكأس الإمارات لكرة اليد للموسم الرياضي 2020-2021، الذي صدر فيه قرار من مركز الإمارات للتحكيم الرياضي بسحب البطولة».

وذكر البيان أن «فريق رجال الشارقة لكرة اليد حقق البطولة عن استحقاق في أرضية الملعب، ووفقاً لقرارات رسمية صدرت حينها عن اتحاد اللعبة قبل انطلاق مباراة الشارقة وشباب الأهلي».

وأضاف نادي الشارقة: «التمسك بحق فريق اليد بلقب (كأس الإمارات)، يأتي تقديراً من مجلس إدارة النادي للجهود التي بذلت في الفترة الماضية، والتجهيزات لهذه البطولة بشكل خاص، والموسم الرياضي بشكل عام، من قبل الجهازين الفني والإداري وجميع اللاعبين، وجماهير النادي لتحقيق هذا اللقب، وبناءً على ما سبق قرر نادي الشارقة الرياضي اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة التي تحفظ للنادي حقوقه».

وجاء بيان نادي الشارقة، رداً على إعلان اتحاد كرة اليد، أول من أمس، سحب لقب «كأس الإمارات» من فريق الشارقة، وتتويج فريق شباب الأهلي باللقب، تنفيذاً لقرار مركز «الإمارات للتحكيم الرياضي» المتعلق بالمنازعة رقم (112) لعام 2021، التي قضت بتثبيت فوز شباب الأهلي على العين بنتيجة «29-22» في افتتاح الدور النهائي للمسابقة.

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