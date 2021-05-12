الامارات | بني ياس «الاستثنائي» ينهي موسمه ثانياً

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس «الاستثنائي» ينهي موسمه ثانياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم فريق بني ياس موسمه الاستثنائي باحتلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الخليج العربي لكرة القدم برصيد 54 نقطة، عقب تعادله أمام ضيفه الوحدة 1-1 في الجولة الأخيرة من المسابقة في اللقاء الذي أقيم مساء أمس على ملعب الشامخة، ليؤجل بذلك حلم الفوز باللقب لأول مرة في تاريخ النادي الذي كان يطارده «السماوي» منذ بداية الموسم الذي كان قدم فيه كل الممكن، لكن التوفيق لم يكن بجواره.

وكان السيناريو الوحيد الذي يضمن تحقيق بني ياس لقبه بعد انتظار دام 39 عاماً منذ تأسيس النادي يتطلب فوزه على «العنابي» أولاً ومن ثم انتظار تعثر الجزيرة المتصدر أمام خورفكان، لكن كلا السيناريوهين لم يتحققا، إذ انتهت مباراته بالتعادل 1-1، في حين فاز الجزيرة على خورفكان بثلاثية لهدف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news