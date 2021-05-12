الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
تشلسي - أرسنال 23:15
إشبيلية - فالنسيا 21:00
سيلتا - خيتافي 22:00
أتلتيكو - ريال سوسيداد 00:00
إنترميلان - روما 22:45
تورينو - ميلان 22:45
ساسولو - يوفنتوس 22:45
الدوري المغربي
الرجاء - الفتح 02:00
كأس ليبرتادوريس
أرجينتينيوس - يونيفرسيداد 02:00
رينتيستاس - ساو باولو 02:00
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