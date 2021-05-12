الامارات | الوصل يهزم الظفرة ويكتفي بالمركز التاسع

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يهزم الظفرة ويكتفي بالمركز التاسع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الوصل على ضيفه الظفرة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت في استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي وذلك ضمن منافسات الجولة الاخيرة لدوري الخليج العربي ليصبح رصيد الوصل 37 نقطة في المركز التاسع بينما تجمد رصيد الظفرة عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر.

وسجل هدفي الوصل البرازيلي فابيو دي ليما في الدقيقة 45 ومواطنه جواو فيغريدو 62، بينما سجل للظفرة سعيد الرواحي 28.

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