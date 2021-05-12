الامارات | 10 أحداث جعلت دوري 2021 الأكثر إثارة في تاريخ "المحترفين"

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أحداث جعلت دوري 2021 الأكثر إثارة في تاريخ "المحترفين" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت النسخة الـ 12 من دوري الخليج العربي أحداثاً استثنائية أسهمت في أن تكون نسخة 2021 هي الأكثر إثارة في تاريخ دوري المحترفين، خصوصاً أنها المرة الأولى منذ موسم 2008-2009 يتم حسم فيها اللقب في الجولة الأخيرة. "الإمارات اليوم" تستعرض أبرز 10 أحداث في دوري الخليج العربي لموسم 2020-2021 على النحو التالي:

1– الجزيرة البطل

أكد الجزيرة عدم صحة ترشيحات المتابعين للدوري قبل انطلاق الموسم التي استبعدت "فخر أبوظبي" من قائمة المرشحين للفوز باللقب، وحقق الجزيرة اللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

2– بني ياس التاريخي

قدم بني ياس موسماً تاريخياً بعدما أنهى المسابقة في المركز الثاني، إذ كاد "السماوي" أن يحقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه، ولكن قلة الخبرة أسهمت في ضياع الفرصة الذهبية في الجولة الأخيرة.

3 – تراجع "الملك"

فرط حامل اللقب الشارقة في فرصة التتويج بلقب الدوري للمرة السابعة في تاريخه، رغم أن "الملك" تصدر لائحة الترتيب 14 جولة ولكن الشارقة أنهى المسابقة في المركز الرابع.

4– احباط النصر

أنهى النصر المسابقة في المركز الخامس، ليتسبب في احباط جمهور "العميد" خصوصاً أن الفريق كان من أبرز المرشحين للفوز باللقب قبل بداية الموسم وفقاً للتعاقدات القوية التي أبرمها الفريق.

5– صدمة العين

وجه فريق العين صدمة إلى جمهوره بعدما أنهى الموسم في المركز السادس، ليتأكد غيابه عن المشاركة في دوري أبطال آسيا بالموسم المقبل، كما لم يحقق الفريق أي لقب بالموسم الحالي للمرة الثانية على التوالي.

6– مفاجأة "النمور"

حقق اتحاد كلباء مفاجأة غير متوقعة بعدما قدم موسماً تاريخياً بحصوله على 39 نقطة كأعلى معدل نقاط لـ "النمور" في تاريخ مشاركاته بالدوري لينهي الموسم في المركز السابع.

7– حزن الفرسان

أهدر شباب الأهلي فرصة لا تضيع لتحقيق لقب الدوري، بعدما أهدر عدداً كبيراً من النقاط تحت قيادة المدرب الإسباني جيرارد زاراغوسا بينما لم تشفع النتائج التي تحسنت بتولي مهدي علي المهمة لمنافسة الفريق على اللقب واحتل المركز الثالث.

8 – أزمة الوصل

تواصل غياب الوصل عن الفوز بالألقاب على المستوى المحلي للعام الـ 14 على التوالي منذ فوز "الإمبراطور" بالثنائية التاريخية الدوري والكأس في 2007، واحتل "الفهود" المركز التاسع.

9– بقاء عجمان

أنقذ فريق عجمان نفسه من الهبوط إلى دوري الخليج العربي بعدما حقق انتصارين في آخر أربع جولات من إجمالي 4 انتصارات حققها الفريق في الموسم ليحتل "البرتقالي" المركز الـ 12.

10– هبوط الفجيرة وحتا

لم يتعلم كل من الفجيرة وحتا الدرس من الموسم الماضي الذي لم يتم استكماله قبل نهايته بست جولات، بعدما احتل الفريقين المركز 13 و14، وتكرر الأمر نفسه في الموسم الحالي ليهبطا إلى دوري الدرجة الأولى.

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