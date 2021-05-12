الامارات | علي مبخوت هداف دوري الخليج العربي للمرة الثانية في تاريخه

شكرا لقرائتكم خبر عن علي مبخوت هداف دوري الخليج العربي للمرة الثانية في تاريخه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز مهاجم الجزيرة، الدولي، علي مبخوت لقب هداف الدوري لموسم 2020/2021، منفرداً بـ25هدفاً، وبفارق ثلاثة أهداف عن مهاجم الوصل، ليما، والذي حلا ثانيا في الترتيب العام بـ22 هدفاً. وتُعد هذه هي المرة الثانية التي يحصد فيها علي مبخوت لقب الهداف بعد موسم 2016/2017، الذي احتل فيه الصدارة بـ 33 هدفاً ليُصبح أول لاعب مواطن يتصدر قائمة الهدافين.

وجاء مهاجم بني ياس البرازيلي، جواو بيدرو، في المركز الثالث بـ18 هدفاً وبقي لاعب خط وسط الشارقة، كورنادو رابعاً برصيد 17 هدفاً، فيما احتل ثنائي الشارقة، سواريز، وكايو، ومهاجم العين لابا كودج المركز الخامس في قائمة الترتيب العام للهدافين ولكل منهم، 13 هدفاً.

أرقام علي مبخوت التهديفية

موسم 2008 – 2009 "هدفان"

موسم 2009 -2010 "3 أهداف"

موسم 2010 – 2011 "هدفان"

موسم 2011 – 2012 "3 أهداف"

موسم 2012 – 2013 "11 هدفا"

موسم 2013 – 2014 "7 أهداف"

موسم 2014 – 2015 "الرابع" بـ16 هدفا

موسم 2015-2016 " الوصيف" بـ23 هدفا"

موسم 2016 – 2017 "المتصدر" بـ33 هدفاً

موسم 2017 -2018 "الخامس بـ13 هدفاً

موسم 2018 – 2019 "الوصيف" بـ21هدفا

موسم 2019 – 2020 "الثالث" بـ13 هدفا

موسم 2020 – 2021 "الأول" بـ25 هدفاً

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