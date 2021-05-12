الامارات | العين يهزم حتا.. والمدرب بيدرو يعلن الرحيل

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يهزم حتا.. والمدرب بيدرو يعلن الرحيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز العين على ضيفه حتا بهدف نظيف سجله البرازيلي كايو في الدقيقة 31 من المباراة التي اقيمت في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، وذلك ضمن منافسات الجولة الاخيرة لدوري الخليج العربي، ليصبح رصيده 41 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد حتا عند 12 نقطة بالمركز الأخير، والذي تأكد هبوطه للعب في دوري الدرجة الاولى منذ جولتين. ولم يتمكن العين من احراز اي لقب في موسم للنسيان.

وفي المؤتمر الصحافي أعلن مدرب العين بيدرو رحيله عن الفريق وانتهاء مهمته بنهاية الدوري. وقال إنه يتقدم بالشكر إلى أسرة نادي العين من مسؤولين ولاعبين وجمهور، وشدد على أنه تشرف بقيادة ناد كبير وعريق. وأضاف: بعد عمل دام 18 شهرا كان هناك تحد كبير، وفي الموسم الماضي سعينا إلى تحسين وضع الفريق وأنهينا الموسم الملغي بسبب الجائحة في المركز الثاني، وبلغنا نهائي الكأس. وقال إن الظروف لم تخدم العين في الموسم الجاري متمنيا للفريق مستقبلا مشرقا.

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