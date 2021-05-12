فيراتي يغيب عن يورو 2020

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أمس الثلاثاء أن نجم خط وسطه الإيطالي ماركو فيراتي سيغيب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة في الركبة اليمنى.

ويغيب فيراتي لفترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع مما يهدد مشاركته مع المنتخب الإيطالي في يورو 2020 حيث يستهل الآزوري مشواره في البطولة بمواجهة تركيا في روما يوم 11 يونيو المقبل.

وتعرض فيراتي للإصابة خلال التدريبات الأسبوع الماضي وبالتالي غاب عن المباراة التي تعادل فيها سان جيرمان مع رين 1/ 1 الأحد الماضي.