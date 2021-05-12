الفتح يريد بقاء بن دبكة وباتنا ورحيل سوداني

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وناقشت الإدارة أمر اللاعب مع المدير الفني، البلجيكي يانييك فييرا الذي أبدى رغبته في عودة اللاعب، في حين تؤكد المصادر بأن فييرا طالب إدارة النادي بالبحث عن مهاجم بديل للجزائري هلال سوداني الذي تعاقدت معه إدارة النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية بعقد مدته 6 أشهر، حيث لم يبدي المدرب قناعته اللاعب.
على ذات الصعيد تواصل إدارة النادي سعيها لتمديد عقدي الثنائي المغربي مراد باتنا والجزائري سفيان بن دبكة لموسم إضافي آخر بعد نجاحها مؤخرا في تمديد عقد البيروفي كريستان كويفا للعام 2023 نظير النجاحات التي حققها مع الفريق منذ قدومه.
من جهة أخرى واصل الفريق استعداداته لمواجهة الوحدة السبت المقبل ضمن مواجهات الجولة الـ27 من منافسات دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين والتي سيستضيفها الفريق على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.
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