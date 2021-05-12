برشلونة يخسر الدوري الإسباني «إكلينيكياً» بتعادل مثير أمام ليفانتي

الشارقة - اميمة ياسر -

خسر برشلونة نقطتين ثمينتين في المراحل الأخيرة من سباق الدوري الإسباني بعدما تعادل مع فريق ليفانتي بنتيجة 3-3، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة رقم 36 من الدوري الإسباني.

تقدم لبرشلونة ليونيل ميسي في الدقيقة 25، وأضاف بيدري لوبيز الثاني مع الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني انتفض ليفانتي ليسجل ثنائية عن طريق جونزالو ميليرو، وخوسي موراليس، في الدقيقتين 57 و59.

وعاد الفرنسي عثمان ديمبلي ليسجل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 64 من تصويبة قوية سكنت شباك الخصم، قبل أن يتعادل ليفانتي بالهدف الثالث في الدقيقة 83 عن طريق سرجيو ليون.

وبهذه النتيجة، وصل برشلونة للنقطة رقم 76 بالمركز الثاني، وبقي أتلتيكو مدريد، صاحب الـ77 نقطة متصدراً، وينتظره لقاء مهم غداً الأربعاء أمام ريال سوسييداد.

أما ريال مدريد فيحل ثالثاً برصيد 75 نقطة، والذي يواجه غرناطة يوم الخميس، بينما رصيد ليفانتي وصل إلى 40 نقطة بالمركز الـ13.