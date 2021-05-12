اخبار الرياضه

برشلونة يخسر الدوري الإسباني «إكلينيكياً» بتعادل مثير أمام ليفانتي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

الشارقة - اميمة ياسر -   

خسر نقطتين ثمينتين في المراحل الأخيرة من سباق بعدما تعادل مع فريق ليفانتي بنتيجة 3-3، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة رقم 36 من الدوري الإسباني.

تقدم لبرشلونة ليونيل في الدقيقة 25، وأضاف بيدري لوبيز الثاني مع الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني انتفض ليفانتي ليسجل ثنائية عن طريق جونزالو ميليرو، وخوسي موراليس، في الدقيقتين 57 و59.

وعاد الفرنسي عثمان ديمبلي ليسجل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 64 من تصويبة قوية سكنت شباك الخصم، قبل أن يتعادل ليفانتي بالهدف الثالث في الدقيقة 83 عن طريق سرجيو ليون.

وبهذه النتيجة، وصل برشلونة للنقطة رقم 76 بالمركز الثاني، وبقي أتلتيكو مدريد، صاحب الـ77 نقطة متصدراً، وينتظره لقاء مهم غداً الأربعاء أمام ريال سوسييداد.

أما فيحل ثالثاً برصيد 75 نقطة، والذي يواجه غرناطة يوم الخميس، بينما رصيد ليفانتي وصل إلى 40 نقطة بالمركز الـ13.

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا