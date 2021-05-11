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الجزيرة بطلا للدوري الإماراتي للمرة الثالثة في تاريخه

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 11 مايو 2021

توج فريق الجزيرة بلقب دوري الخليج العربي الإماراتي للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه الكبير على خورفكان بنتيجة 3-1 في الجولة الأخيرة للمسابقة.

 

الفوز الكبير رفع رصيد الجزيرة إلى 57 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإماراتي بفارق 4 نقاط عن بني ياس أقرب مطارديه، والذي خسر 1-2 أمام ضيفه الوحدة في الجولة ذاتها.

 

وأضاف فخر أبوظبي لقب الموسم الحالي إلى اللقبين اللذين حققهما من قبل موسمي 2010-2011، و2016-2017، ليصبح رصيده 3 ألقاب يحتل بها المركز الثاني في قائمة أكثر المتوجين بالمسابقة في عهد الاحتراف بالتساوي مع شباب الأهلي دبي.

 

ويعتبر العين أكثر فريق توج بلقب الدوري الإماراتي في عهد الاحتراف برصيد 4 ألقاب، حققها مواسم 2011-2012، و2012-2013، و2014-2015، و2017-2018.

 

وحسم علي مبخوت نجم الجزيرة لقب هداف دوري الخليج العربي للمرة الثانية في تاريخه، برصيد 25 هدفا، بفارق 3 أهداف عن فابيو ليما مهاجم الوصل، حيث عزز قائد فخر أبوظبي صدارته بإضافة الهدف الثاني في ثلاثية خورفكان، بينما أضاف زميله عمر تراوري الهدفين الأول والثالث.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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