الامارات | صور ولقطات مثيرة من حفل تتويج الجزيرة بطلا لدوري الامارات لموسم 2020-2021

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شكرا لقرائتكم خبر عن صور ولقطات مثيرة من حفل تتويج الجزيرة بطلا لدوري الامارات لموسم 2020-2021 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فيما يلي صور ولقطات مثيرة خاصة التقطتها عدسة مصور"الامارات اليوم" الزميل ايريك ارازاس أثناء تتويج فريق الجزيرة بطلاً لدوري الخليج العربي بكرة القدم بعد تغلبه على خورفكان 3-1 اليوم الثلاثاء ضمن الجولة 26 الأخيرة من البطولة.
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