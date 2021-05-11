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الامارات | صور ولقطات مثيرة من حفل تتويج الجزيرة بطلا لدوري الامارات لموسم 2020-2021

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دبي-الامارات اليوم. 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن صور ولقطات مثيرة من حفل تتويج الجزيرة بطلا لدوري الامارات لموسم 2020-2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فيما يلي صور ولقطات مثيرة خاصة التقطتها عدسة مصور"الامارات اليوم" الزميل ايريك ارازاس أثناء تتويج فريق الجزيرة بطلاً لدوري الخليج العربي بكرة القدم بعد تغلبه على خورفكان 3-1 اليوم الثلاثاء ضمن الجولة 26 الأخيرة من البطولة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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