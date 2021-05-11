الامارات | تأجيل انتخابات اتحاد السباحة

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل انتخابات اتحاد السباحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الإمارات اليوم" أن انتخابات اتحاد السباحة تأجلت رسمياً بطلب من الاتحاد الدولي للسباحة، الذي طلب عقد جمعية عمومية لاعتماد تعديلات النظام الأساسي، التي أقرتها العمومية الغير عادية لاتحاد الإمارات في أغسطس الماضي، على أن يتواجد مندوب من قبل الاتحاد الدولي في هذا الاجتماع.

وكان اتحاد السباحة بدأ إجراء العملية الانتخابية، وحدد 26 الجاري لعقد الجمعية العمومية الانتخابية، وتم فتح باب الترشح للدورة الجديدة 2020-2024، وكان من المنتظر أن يتم اصدار القائمة الأولية للمرشحين مساء أمس، قبل أن يتم تأجيل الانتخابات إلى أن يتم اعتماد اللائحة النهائية للنظام الأساسي الخاصة بالاتحاد.

وطبقاً للنظام الجديد فسيتم تحديد موعد عقد جمعية عمومية لاعتماد تعديلات النظام الأساسي، بعدها سيتم تحديد موعد جديد لعقد العمومية لتحديد موعد انتخابات الدورة الجديدة، والتي يجب أن تكون خلال موعد 60 يوماً من تاريخ الاجتماع، على أن يتم اخطار الاتحاد الدولي بموعد الانتخابات الجديد.

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