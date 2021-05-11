شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور يفصح عن موعد شكواه للفيفا واللجنة الإوليمبية ضد قرار تجميد مجلسه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك الصادر بحقه ومجلس ادارته قرار بالتجميد من وزارة الشباب والرياضة بدعوي وجود مخالفات ادارية ومالية، عن عزمه التقدم بشكوي للإتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» واللجنة الاوليمبية الدولية بسبب قرار تجميد مجلس ادارته.

واشار منصور، إلى انه اعد ملفين لتقديمهما للفيفا واللجنة الاوليمبية ويتم ترجمتهما حاليا ليتم تقديمهما رسمياً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الاوليمبية الدولية عقب انتهاء اجازة عيد الفطر.

وشدد منصور، على انه اتخذ كافة الطرق والابواب المشروعة من اجل الغاء قرار تجميد مجلس ادارته دون جدوي ودون الوضع في الاعتبار اعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك الذي انتخبت المجلس الحالي فضلاً عن جماهير الزمالك العريقة التي اضر بها قرار التجميد الغير مبرر.

واكد منصور، على انه لن يتنازل عن موقفه في الدفاع عن حقه الشرعي في العودة لمكانه الطبيعي لرئاسة نادي الزمالك، ولن يقبل بتشويهه خصوصاً وانه رئيس نادي القرن الحقيقي.