شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يخوض تدريبات بدنية وتأهيلية قوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، فقرة تأهيلية قوية على هامش المران المقام مساء اليوم الثلاثاء بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وذلك عقب انتظامه في التدريبات. وعقب الفقرة التأهيلية، قام أبو جبل بأداء فقرة فنية قوية بصحبة رباعي حراسة المرمى بالزمالك: محمد عواد ، وأحمد نادر السيد ، ومحمد قنديل، والسيد عطية.

كما حرص أوليفيرا مدرب الحراس بالفريق، على توجيه تعليمات خاصة لمحمد أبو جبل ، استعدادا للفترة المقبلة. ويستعد الفريق للقاء إنبي في الجولة رقم 22 من بطولة الدوري الممتاز والمقررة إقامتها في التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون، واللاعبون على استقبال أبو جبل والاطمئنان عليه ، عقب عودته للانتظام في التدريبات من جديد. ويستعد الفريق للقاء إنبي في الجولة رقم 22 من بطولة الدوري الممتاز والمقررة إقامتها في التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة.