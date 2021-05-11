شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحدد برنامج بدني خاصة للمجموعة الاساسية التي شاركت أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون برنامجا بدنيا خاصا للاعبين الذين شاركو بلقاء الأهلي أمس. وخاضت هذه المجموعة فقرة استشفائية داخل جيمانيزيوم النادي.

أعقبتها تدريبات تأهيلية خفيفة، تحت اشراف فيرناندو مخطط الأحمال، لعلاج الإرهاق استعدادا لمواجهة انبي القادمة. ويستعد الفريق للقاء إنبي في الجولة رقم 22 من بطولة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها في التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة.