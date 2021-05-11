شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد ضد ليستر: سويونكو يقود الثعالب نحو دوري الأبطال ويهدي الدوري للسيتينزنز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سقط مانشستر يونايتد على ملعبه بنتيجة 2-1 ضد ليستر سيتي في مباراة مقدمة من الجولة 36 للبريميرليج.

وخاض أصحاب الأرض المباراة بتعديل شبه كامل في التشكيلة الأساسية للفريق بسبب ضغط المباريات (10 تعديلات في التشكيلة الأساسية على أخر تشكيلة لعبت ضد أستون فيلا).

وأفتتح الضيوف التهديف بعد 10 دقائق فقط من البداية بواسطة الظهير الأيسر الشاب لوك توماس، لكن أصحاب الأرض عدلوا النتيجة سريعًا عن طريق المهاجم الشاب مايسون جرينوود.

وفي الشوط الثاني استعاد الضيوف المقدمة بواسطة قلب الدفاع التركي كاجلار سويونكو، ليحافظ ليستر سيتي على تقدمه ويخرج بنتيجة غالية من ملعب أولد ترافورد.

رجل المباراة:

المدافع التركي كاجلار سويونكو سجل هدف الفوز الغالي لـ ليستر في سباق دوري الأبطال هذا الموسم، وقدم مردود دفاعي ساهم في فوز فريقه المهم.

ما الذي تعنيه المباراة للفريقين:

خسارة مانشستر يونايتد منحت لقب الدوري بشكل رسمي إلى مانشستر سيتي، مع تجمد رصيد الشياطين الحمر عند 70 نقطة في المركز الثاني بفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، مع تبقي 3 جولات على نهاية الموسم.

ليستر سيتي صعد للمركز الثالث برصيد 66 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن أقرب الفرق من خارج مراكز القمة ال4.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- مانشستر يونايتد منح فرصة الظهور بشكل اساسي لأول مرة في البريميرليج لمراهقين (تحت 20 عامًا) ضد ليستر سيتي (أنتوني إيلانجا وعماد تراوري)، لأول مرة يحدث ذلك من جانب الشياطين الحمر في المسابقة منذ مشاركة ماركوس راشفورد وتيموثي فوسو منساه ضد أرسنال في فبراير 2016.

- لوك توماس (19 عامًا و335 يومًا) هو أصغر لاعب يسجل هدفه الأول على الإطلاق في البريميرليج في مباراة ضد مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

هذه هي أول مرة يتم صناعة وتسجيل هدف في البريميرليج بواسطة لاعبين أقل من 20 عامًا (عماد ديالو صنع وجرينوود سجل)، منذ هدف أدم جونسون من صناعة دافيد ويتر مع ميدلسبره ضد بولتون في مايو 2006.

- ليستر سيتي هزم مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في البريميرليج للمرة الأولى منذ 31 يناير 1998.

- هذه هي أول مرة يتفوق فيها ليستر سيتي في مباراتين تنافسيتين متتاليتين على مانشستر يونايتد منذ عام 1973.

- ليستر سيتي هو أول فريق زائر يفوز على مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في مانشستر خلال موسم في البريميرليج، منذ ليفربول في موسم 2008/2009.

- مانشستر سيتي توج بلقبه السابع للدوري الإنجليزي الممتاز بمختلف المسميات، ليتساوى في عدد القاب الدوري مع استون فيلا (7 لكل منهما) و اصبح تاريخياً الخامس في ترتيب الاندية الانجليزية من حيث عدد مرات الفوز بالدوري خلف (مان يونايتد و ليفربول و أرسنال و إيفرتون)