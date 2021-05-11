شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة تأهيلية إضافية لأربعة لاعبين في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى طارق حامد وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ومحمود حمدي الونش، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية إضافية على هامش التدريبات مساء اليوم الثلاثاء بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وقام رباعي الزمالك بالركض حول الملعب لعدة دقائق، وعقب ذلك قامو بأداء إطالات وبعض التأهيلات الأخرى تحت إشراف فيرناندو مخطط الأحمال. ويستعد الفريق للقاء إنبي في الجولة رقم 22 من بطولة الدوري الممتاز والمقررة إقامتها في التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة.