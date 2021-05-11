شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يرحب بأبو جبل بعد العودة لتدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على الترحيب بشكل خاص بمحمد أبو جبل، حارس الزمالك عقب انتظامه اليوم في التدريبات بعد تعافيه من فيروس كورونا.

كما قام محمود عبد الرحيم جنش بالاطمئنان على أبو جبل عقب عودته مجددا للتدريبات، حيث تحدث الثنائي بشكل سريع وتمنى جنش لزميله التوفيق والعودة بقوة للفريق. ويستعد الفريق للقاء إنبي في الجولة رقم 22 من بطولة الدوري الممتاز والمقررة إقامتها في التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة.