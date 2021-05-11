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عبدالله جمعة يخوض فقرة تأهيلية في «الجيم»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فقرة تأهيلية داخل جيمانيزيوم النادي، وذلك ضمن البرنامج الموضوع للاعب تمهيدا للانتظام في التدريبات خلال الفترة المقبلة. ويعاني جمعة من إصابة عبارة كدمة في الرباط الداخلي للركبة،

ويؤدي على إثرها برنامجا تأهيليا وتجهيزيا، تمهيدا للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق. ويستعد الفريق للقاء إنبي في الجولة رقم 22 من بطولة الدوري الممتاز والمقررة إقامتها في التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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