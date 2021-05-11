شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله جمعة يخوض فقرة تأهيلية في «الجيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فقرة تأهيلية داخل جيمانيزيوم النادي، وذلك ضمن البرنامج الموضوع للاعب تمهيدا للانتظام في التدريبات خلال الفترة المقبلة. ويعاني جمعة من إصابة عبارة كدمة في الرباط الداخلي للركبة،

ويؤدي على إثرها برنامجا تأهيليا وتجهيزيا، تمهيدا للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق. ويستعد الفريق للقاء إنبي في الجولة رقم 22 من بطولة الدوري الممتاز والمقررة إقامتها في التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة.