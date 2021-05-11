شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر يفوز على بدلاء المان يونايتد .. ويمنح لقب الدوري لمانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغلب نادي ليستر سيتي على مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة رقم 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفضل المدرب سولشاير إجراء تغييرات كبيرة على تشكيلته الأساسية، حيث بدأ بالأسماء التالية:

تقدم ليستر بهدف بعد كرة عرضية من فاردي من جهة اليمين قابلها لوك توماس بتسديدة رائعة بالقدم اليسرى من يسار منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى.

ونجح أصحاب الأرض في إدراك التعادل في الدقيقة 17، وتمكن ليستر من التقدم في النتيجة في الدقيقة 66

ورفع ليستر رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا، في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة رقم 70 في المركز الثاني ليضمن مانشستر سيتي الفوز بالدوري الإنجليزي .