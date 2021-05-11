شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يسجل هدفين ويقود «جالاتا سراي» للفوز على دينيزلي سبور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سجل النجم المصري مصطفى محمد المحترف في صفوف جالاتا سراي هدفين لفريقه في مرمى دينيزلي سبور، في المباراة التي فاز فيها فريقه 4-1، والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الـ41 من الدوري التركي.

وشارك مصطفى محمد بديلا 58، وحصل فريقه على ركلة جزاء في الدقيقة 83 وأضاعها المهاجم المصري قبل أن يقرر الفار إعادتها لينجح مصطفى محمد في تسجيلها، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 89.

بهذه النتيجة، رفع جالاتا سراي رصيده إلى 81 نقطة ليتقاسم صدارة الدوري التركي مع بشكتاش الذي تلقى خسارة مفاجئة، قبل الجولة الأخيرة التي ستقام يوم السبت المقبل، وبفارق نقطتين عن فنربخشة الثالث.