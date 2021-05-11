شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يجمد عضوية شريف مزروع ويحيل ملفه إلي اللجنة الإوليمبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادي المصري بالإجماع تجميد عضوية شريف أحمد مزروع عضو مجلس إدارة النادي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإسقاط عضويته وفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسى للنادي وذلك طبقًا لتوصية المستشار القانوني للنادي وكذا عرض الأمر على اللجنة الأوليمبية المصرية لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن .

وأصدر مجلس ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، بياناً للإعلان عن قرار تجميد عضوية مزروع، ولم يتطرق البيان للأسباب التي دفعت مجلس الادارة لإتخاذ قراره .

وينتظر أن يرسل مجلس الادارة مذكرة الي اللجنة الأوليمبية بكافة تفاصيل تجميد العضوية والاسباب التي دفعت المجلس الي ذلك في غضون 48 ساعة وفقاً للائحة النظام الاساسي .