الجزيرة بطلا للدوري الإماراتي للمرة الثالثة في تاريخه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

توج فريق الجزيرة بلقب دوري الخليج العربي الإماراتي للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه الكبير على خورفكان بنتيجة 3-1 في الجولة الأخيرة للمسابقة.



الفوز الكبير رفع رصيد الجزيرة إلى 57 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإماراتي بفارق 4 نقاط عن بني ياس أقرب مطارديه، والذي خسر 1-2 أمام ضيفه الوحدة في الجولة ذاتها.

وأضاف فخر أبوظبي لقب الموسم الحالي إلى اللقبين اللذين حققهما من قبل موسمي 2010-2011، و2016-2017، ليصبح رصيده 3 ألقاب يحتل بها المركز الثاني في قائمة أكثر المتوجين بالمسابقة في عهد الاحتراف بالتساوي مع شباب الأهلي دبي.

ويعتبر العين أكثر فريق توج بلقب الدوري الإماراتي في عهد الاحتراف برصيد 4 ألقاب، حققها مواسم 2011-2012، و2012-2013، و2014-2015، و2017-2018.

وحسم علي مبخوت نجم الجزيرة لقب هداف دوري الخليج العربي للمرة الثانية في تاريخه، برصيد 25 هدفا، بفارق 3 أهداف عن فابيو ليما مهاجم الوصل، حيث عزز قائد فخر أبوظبي صدارته بإضافة الهدف الثاني في ثلاثية خورفكان، بينما أضاف زميله عمر تراوري الهدفين الأول والثالث.