قبل ظهور مورايس رسميا..الهلال يفاوض مدربا آخر

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وكانت إدارة الهلال تعاقدت مع مورايس لفترة موقتة حتى نهاية الموسم الحالي، على أن يتحدد مصيره مع الفريق بناء على نتائجه وما سيحدثه على مستوى الفريق في الجولات الأربع المتبقية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أن فتح الهلال مفاوضات مع مدرب آخر يعني عدم الاقتناع أصلا بالمدرب مورايس وعدم الرغبة في استمراره في الموسم المقبل.
يذكر أن الهلال أعفى في الموسم الحالي مديره الفني الروماني رازفان لوشيسكو ثم كلف مدرب درجة الشباب روجيرو ميكالي بالمهمة قبل أن يبعده عقب نهاية دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا، ليتعاقد بعدها مع المدرب البرتغالي جوزيه مورايس لفترة لا تتعدى الشهرين، وقبل تسلمه المهمة رسميا بسبب قضاء فترة الحجر الصحي، قاد المدرب الوطني عبداللطيف الحسيني الهلال في مباراته أمام الشباب بالجولة الـ26 للدوري.
وكان الهلال أعلن قبل يومين حسم صفقة التعاقد مع اللاعب المالي موسى ماريجا قادما من بورتو البرتغالي، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى نية النادي في التعاقد مع لاعب جوانجزو الصيني، البرازيلي أندرسون تاليسكا.
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