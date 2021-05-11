أخضر الصالات يختتم معسكر الدمام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات معسكره الذي أقيم في الدمام ويمثل المرحلة الثانية من البرنامج الاستعدادي للمشاركة في كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات والتي ستستضيفها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو الحالي. واستمر المعسكر لمدة 8 أيام بمشاركة 21 لاعبا تحت إشراف المدرب الإسباني لويس فونسيكا وتخلله تدريبات يومية على صالة نادي النهضة، إضافة إلى مواجهة ودية مع نادي العلمين انتهت لمصلحة الأخضر 4 / 3.



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