كورونا يؤجل قرعة أمم آسيا للسيدات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرعة تصفيات بطولة كأس أمم آسيا للسيدات 2022، والتي كان من المقرر إقامتها يوم 27 مايو الحالي، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وذكر الاتحاد الآسيوي « سيعلن في وقت لاحق عن الموعد الجديد للقرعة والتفاصيل الخاصة بها». وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن قرعة تصفيات أمم آسيا للشابات تحت 20 عاما في أوزبكستان وللناشئات تحت 17 عاما والتي ستقام في أندونسيا ستقامان في موعدهما. ومن المقرر أن تستضيف الهند كأس أمم آسيا للسيدات في الفترة من 20 يناير وحتى السادس من فبراير من العام المقبل.

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