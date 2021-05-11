هدافو دوري المحترفين ممنوعون من الاستقرار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من غرائب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أن متصدر قائمة الهدافين في النسخة الحالية، مهاجم الهلال، الفرنسي بافيتيمبي قوميز يتصدر أيضا قائمة المرشحين للمغادرة من خلال سعي فريقه لإيجاد بديل له، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وذلك ما لم يعمل ناد آخر على إقناعه بالاستمرار في الدوري السعودي بعيدا عن الهلال.

وبمرور 26 جولة من النسخة الحالية للدوري وتبقي 4 جولات فقط، يتصدر قوميز الهدافين برصيد 20 هدفا في موسمه الثالث مع الهلال، فيما احتل الموسم الماضي (2019 /2020) وصافة ترتيب الهدافين برصيد 27 هدفا خلف مهاجم النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله (29 هدف). أما موسمه الأول مع الهلال (2018 /2019) فقد أنهاه في المركز الثاني بالتساوي مع مهاجم التعاون، الكاميروني ليندر تاوامبا، حيث سجل كل منهما 21 هدفا، فيما كان المركز الأول من نصيب عبدالرزاق حمدالله برصيد 35 هدفا.

ليصبح مجموع أهداف قوميز في الدوري فقط، 67 هدفا قابلة للزيادة في المباريات الأربع المقبلة بدوري المحترفين، ومع ذلك لم يعد مرغوبا فيه رغم أرقامه التي تتحدث عن نجاحه، وقد يعود السبب إلى سنه (34 عاما) أو راتبه العالي، لكنه لا يزال الهداف رقم واحد في الفريق ولثلاث مواسم متتالية.

التنقلات من وإلى تتنظر معظم الأسماء في قائمة الهدافين، فوصيف القائمة، السويدي كارلوس ستراندبيرج (16 هدفا) لن يبقى مع فريقه الحالي أبها، حيث ينتظر أن يعود إلى الحزم بعد انتهاء موسم إعاراته، فيما ينتظر أن تتصارع أندية أخرى على مهاجم ضمك، الأرجنتيني إيميليو زيلايا (15 هدفا)، خاصة في حالة هبوط ضمك إلى دوري الدرجة الأولى، وهو ما ينطبق أيضا على مهاجم الباطن فابيو أبرو الذي يتشارك مع زيلايا ورمارينهو داسيلفا (الاتحاد) وكريستيان جوانكا (الشباب) المركز الثالث في قائمة الهدافين.

هدافو الدوري بين البقاء والرحيل

الفرنسي بافيتيمبي جوميز (الهلال)

سجل 20 هدفا في الدوري حتى الآن اعتلى بها صدارة الهدافين.

تعاقد معه سامي الجابر عندما كان رئيسا للهال لمدة موسم واحد قادما من جلطة سراي التركي، ثم أعلن النادي تمديد عقده عامين إضافيين حتى موسم 2022 ، ولا ينوي الإبقاء عليه رغم أهدافه التي تخطت المائة هدفا مع الفريق وألقابه من بينها الحصول عى هداف دوري أبطال آسيا في نسخته قبل الماضية ومساهمته في تتويج الفريق باللقب.

السويدي كارلوس ستراندبيرج (أبها)

يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري برصيد 16 هدفا.

وكانت إدارة نادي أبها وقعت معه عقدا لمدة موسم واحد بنظام الإعارة من نادي الحزم عقب هبوط الأخير لدوري الأولى، إلا أن الحزم صعد مجددا ما يعني استعادة لاعبه مرة أخرى.

الأرجنتيني إيميليو زيلايا (ضمك)

رغم أن ضمك من بين أقرب المرشحين للهبوط إلى دوري الأولى إلا أن زيلايا لم يخذل الفريق من خال تسجيله 15 هدفا حتى الآن، لكن تأكيد هبوط الفريق سيقود اللاعب القادم من الدوري القبرصي للرحيل عن النادي في ظل تألقه.

فابيو أبرو (الباطن)

نجح في تسجيل 15 هدفا لفريق من أصل 35 هدفا سجلها الباطن حتى الآن، إلا أن المهاجم الأنجولي القادم للدوري السعودي من نادي موريرنسي البرتغالي قد يرحل عن الباطن بنظم الإعارة، حيث عقد يمتد لمدة موسمين.

رومارينهو دا سيلفا (الاتحاد)

أجبر تألقه إدارة ناديه الاتحاد عى تمديد عقده موسمين إضافيين، حيث ينتهي عقده في عام 2022 .

وسجل في الموسم الحالي 15 هدفا تصدر بها قائمة هدافي الفريق في الدوري.

الأرجنتيني كريستيان جوانكا (الشباب)

سجل لاعب الوسط 15 هدفا في الدوري حتى الآن، ويبدو أنه سيستمر مع الفريق بعد أن وقعت معه إدارة النادي برئاسة خالد البلطان حتى عام 2022 بتوصية من المدير الفني السابق خورخي ألميرون.

جوليو تافاريس من الرأس الأخضر (الفيصلي)

لم يخذل أنصار عنابي سدير، حيث سجل له أهدافا غالية، كما أنه نجح في قيادة الفريق المتعثر بالدوري إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وسجل في الدوري 14 هدفا، فيما يلزمه عقده الذي يمتد لموسمين بالاستمرار مع الفيصلي.

الكاميروني ليندر تاوامبا (التعاون)

استمر في تسجيل الأهداف مع سكري القصيم وسجل له 14 هدفا كما لعب دورا كبيرا في وصول الفريق إلى نهائي كأس الملك، وكذلك احتلال المركز الرابع بدوري المحترفين حتى قبل نهايته بأربع جولات، وقد يرحل اللاعب بنهاية الموسم.

أجانب هدافون تحت مجهر الكبار

المغربي كريم البركاوي

سجل 13 هدفا للرائد، وقد يرحل بنهاية الموسم.

الفرنسي يوسف نياكات

سجل 11 هدفا للوحدة، وقد يرحل حال هبوط الفريق.

الهولندي ميتشيل تي فريدي

سجل 12 هدفا للفتح وقد يرحل بنهاية الموسم.

الجزائري سفيان بن دبكة

سجل 9 أهداف للفتح ويرغب فريقه في استمراره.