شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يسمح لممثلين عن الجماهير بحضور اجتماعات مجلس الإدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي توتنهام المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء، أنه سيسمح بحضور ممثلين عن الجماهير اجتماعات مجلس الإدارة في محاولة لإصلاح ما أفسدته محاولة لم يكتب لها النجاح، لتأسيس دوري السوبر الأوروبي الشهر الماضي.

وكان توتنهام بين ستة أندية في الدوري الممتاز انضمت لمشروع دوري السوبر.

لكنها انسحبت بعد أقل من 48 ساعة، وسط عاصفة من الانتقادات من جماهير ولاعبين ومدربين وحكومات، إضافة إلى تهديدات من الاتحاد الأوروبي (يويفا) والاتحاد الدولي (فيفا) بفرض عقوبات على الأندية المنشقة.

وقال توتنهام إنه سيشكل لجنة استشارية تتألف من ممثلين منتخبين من كافة روابط المشجعين سيحضر رئيسها اجتماعات مجلس الإدارة.

وأضاف في بيان : تعلمنا دروساً من الأحداث الأخيرة وقمنا بمراجعة مشاركة الجماهير، حيث أصبحت ضرورة ملحة. سيتم تعيين رئيس اللجنة الاستشارية سنوياً وسيكون عضواً غير تنفيذي في مجلس الإدارة .. ستضع لجنة مستقلة من مستشاري النادي المعايير التي سيتم من خلالها اختيار ممثل الجماهير، بالتشاور مع روابط المشجعين المختلفة، لضمان تمثيل حقيقي لعشاق النادي في مجلس الإدارة.