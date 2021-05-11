«طفح الكيل».. محمد صلاح يوجه رسالة قوية لقادة دول العالم.. ويعلن تضامنه مع فلسطين

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن النجم العربي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، تضامنه مع الشعب الفلسطيني ضد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين العزل في المسجد الأقصى المبارك.

وتصاعدت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين على نحو خطير خلال الأيام الماضية، وأدت أسفرت عن وقوع عدد من الشهداء ومئات الإصابات والاعتقالات فى صفوف الفلسطينيين، بجانب اقتحام وتدنيس قدسية المسجد الأقصى المبارك.

وعبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، نشر محمد صلاح صورة له من أمام مسجد قبة الصخرة في ساحة المسجد الأقصى، عندما كان لاعباً في صفوف بازل السويسري.

وكتب صلاح تغريدة منفصلة قال فيها: "أدعو جميع قادة العالم، بما فى ذلك رئيس وزراء البلد الذى كان موطنًا لى على مدار السنوات الأربع الماضية، إلى بذل كل ما فى وسعهم للتأكد من توقف العنف وقتل الأبرياء على الفور.. لقد طفح الكيل"، وقام بالإشارة لرئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون.