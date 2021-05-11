خسارة اليونايتد تمنح مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسمياً

الشارقة - اميمة ياسر -

توج مانشستر سيتي رسمياً بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعد خسارة مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة "البريميرليج" والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 70 محتلاً المركز الثاني، مبتعداً عن مانشستر سيتي المتصدر بفارق 10 نقاط، ويتبقى 3 مواجهات لكلا الفريقين، ليتوج السيتي بطلاً للبريميرليج.

ورفع ليستر سيتي رصيده من النقاط إلى 66، ليخطف المركز الثالث من تشيلسي مؤقتاً، حيث يحل البلوز رابعاً بـ64 نقطة، وله مباراة أقل.

وفضل المدير الفني لليونايتد، أولي جونار سولشاير، الاحتفاظ باللاعبين الأساسيين على مقاعد البدلاء، بعد خوض مباراة أستون فيلا يوم الأحد، بالجولة الـ35، وينتظره مواجهة أمام ليفربول الخميس المقبل.

ودخل اليونايتد مباراة ليستر سيتي بتشكيل مكون من:

دي خيا، وبايلي، وماتا، وجرينوود، وآماد، وأليكس تيليس، وماتتش، وويليامز، وفان دي بيك، وتوانزيبي، إيلانجا

وعلى مقاعد البدلاء: هيندرسون، وليندلوف، ولوك شو، ووان بيساكا، وبرونو فيرنانديز، وبوجبا، وماكتوميناي، وكافاني، وراشفورد.

بينما دخل ليستر المباراة بتشكيل مكون من:

كاسبر شمايكل، وتيموثي كاستانيي، فوفانا، وسويونكو، وألبرتون، ونديدي، وتيليمانز، وتوماس، وبيريز، وإيهناتشو، فاردي.