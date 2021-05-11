مصدر يكشف لمصراوي.. هل ينتقل محمد شريف إلى بشكتاش التركي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يُتابع نادي بشكتاش التركي اللاعب محمد شريف نجم وهداف الأهلي خلال الفترة الحالية تمهيداً لإرسال عرض له لضمه بداية من الموسم المقبل بعد أن تألق اللاعب مع فريقه هذا الموسم.

وسجل محمد شريف 9 أهداف مع الأهلي في الدوري هذا الموسم ليتخلف عن صدارة الهدافين بفارق هدف وحيد، وبات المهاجم الأساسي في تشكيل المدرب بيتسو موسيماني.

وقال مصدر لـ"الخليج 365" مُقرب من اللاعب أن وكيل محمد شريف تلقى الكثير من الاتصالات في الفترة الماضية للاستفسار عن إمكانية قبول مهاجم الأهلي الانضمام إلى بشكتاش، ومعرفة قيمة تعاقده مع الأهلي ومدته.

وبناءً على الاستفسارت الحالية يستعد بشكتاش لتقديم عرض رسمي للنادي الأهلي ولاعبه لضمه إلى صفوفه في الموسم القادم، على الرغم من أن اللاعب أكد لشركاتا لتسويق رغبته في الاستمرار بالنادي الأهلي طالما رغب المسئولين في ذلك.