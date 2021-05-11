مصطفى محمد: التتويج بالدوري أهم من تسجيل الأهداف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سيد عمر:

أبدى مصطفى محمد، المحترف المصري في صفوف جالاتا سراي التركي سعادته بالفوز أمام نظيره دينيزليسبور خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 39 ـ قبل الأخيرة ـ من الدوري.

وقال مصطفى محمد في تصريحات عقب المباراة، لفضائية بي إن سبورتس:"شعور جيد التسجيل ولكن الأهم أن يفوز الفريق وليس مهماً كوني سجلت هدفًا أمام لا، نحن فريق كبير ومن الطبيعي أن نفوز لذا لا تبارك لي بالفوز ولكن المهم تبارك لي الجولة المقبلة حين نفوز بالدوري".

وأتم المحترف المصري في صفوف جالاتا سراي تصريحاته بالتنويه إلى أن المدير الفني لفريقه فاتح تريم هو من أخطر زملائه بضرورة أن يُسدد هو ركلة الجزاء التي أهدرها ولكن أعادها الحكم مرة أخرى، قائلاً:"الحمدلله أنني سجلت وكنت عند حسن ثقته فيّ".

وسجل مصطفى محمد، الذي شارك بديلاً عند الدقيقة 58، هدفين في رباعية فريقه بمرمى دينيزليسبور ليرفع رصيده من الأهداف إلى 8 ببطولة الدوري.

واشتعل الصراع على التتويج في الدوري التركي قبل مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة، بعدما خسر بشكتاش مواجهته ضد فاتح كاراجمرك بهدفين لواحد، وسقوط فناربخشة أمام سيفاسبور بنفس النتيجة.

وارتفع رصيد جالاتا سراي إلى 81 نقطة في وصافة ترتيب الدوري، بنفس الرصيد الذي يمتلكه بشكتاش المتصدر، حيث يتقدمان على فناربخشة ثالث الترتيب بفارق نقطتين.

ويتم ترتيب أندية الدوري التركي بالنقاط، ثم فارق المواجهات المباشرة، والتي تصب في صالح بشكتاش الذي فاز بأرضه على جالاتا سراي بهدفين نظيفين بالدور الأول، ثم الخسارة خارج الأرض بثلاثة أهداف لواحد في الدور الثاني.

ويحتاج جالاتا سراي للفوز في المباراة الأخيرة بالدوري أمام مالاتيا سبور، مع تعادل بشكتاش أو هزيمته في مواجهته ضد جوزتيبه، من أجل التتويج بلقب المسابقة.

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