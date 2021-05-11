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قائد السيتي: البريميرليج يعني "العالم" لنا.. وسنقاتل من أجل دوري الأبطال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

عبر البرازيلي فيرناندينيو قائد فريق مانشستر سيتي عن سعادته الغامرة بالتتويج بلقب الممتاز للمرة السابعة في تاريخ النادي السماوي.

وفي تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي قال فيرناندينيو :"فخور وسعيد للغاية بما حققناه، الدوري الإنجليزي هو أصعب مسابقة في دوريات العالم، كل مباراة على حدة تكون صعبة".

وأضاف قائد الفريق السماوي :"الفوز ببريميرليج مرة أخرى يعني العالم بالنسبة لي ولكل اللاعبين أيضاً".

وواصل فيرناندينيو :"الفوز بلقب الدوري من جديد هو أكبر طموح لنا، هذا ما كنا نحلم به جميعاً، إنه شعور رائع أن نقوم بذلك".

وأردف متوسط ميدان السيتي :"أن أكون قائد لهذا الفريق فهو شرف وميزة هائلة، كل اللاعبين قدموا كل ما لديهم على مدار الموسم سواء في التدريبات أو المباريات".

واسترسل فيرنا :"العمل الجماعي كان مذهلاً، كرة القدم هي كل شيء بالنسبة لي، كل يوم نسعى لأن نكون الأفضل، ونقدم أفضل أداء لنا، لكي نحقق النجاح لمانشستر سيتي".

وأنهى فيرنادينيو قائلاً :"كل أفراد الفريق سيقدمون كل ما لديهم من أجل جلب لقب إلى النادي هذا الموسم، نفتقد الجماهير بشدة، لكننا سنحاول الاستمتاع باللحظة الحالية".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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