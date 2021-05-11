مصطفى محمد على بُعد هدف وحيد عن شرط "جلب أسرته" لتركيا (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تمكن النجم المصري مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي، في تسجيل هدفين لفريقه خلال تفوق فريقه على دينيزليسبور بأربعة أهداف لواحد، ضمن مباريات الجولة 39 وقبل الأخيرة من الدوري التركي.

مصطفى محمد بدأ المباراة على مقاعد البدلاء وسط شكوك حول مشاركته في اللقاء بسبب الإصابة في اللقاء الماضي ضد بشكتاش، قبل أن يشارك في المواجهة مع حلول الدقيقة 58.

ورفع مصطفى محمد رصيده من الأهداف مع الفريق التركي، إلى 8 أهداف في الدوري التركي، بالإضافة إلى هدف أخر سجله في كأس تركيا، ليصل إلى إجمالي 9 أهداف.

وأصبح النجم المصري على بُعد هدف وحيد، عن الشرط الذي وضعه لإدارة جالاتا سراي، عند الانضمام إلى الفريق التركي.

وكان عبدالرحيم البيراك نائب رئيس جالاتا سراي التركي، صرح بأن مصطفى محمد اشترط تسجيل 10 أهداف مع الفريق أولًا قبل أن يقوم بجلب اسرته للإقامة معه.

وقال البيراك في تصريحات سابقة: "لقد سألت مصطفى محمد (هل جلبت زوجتك وأسرتك معك؟) ليرد النجم المصري (لا، سوف أجلبهم إلى هناك عندما أسجل الهدف العاشر)، وقلت له (سجل 10 أهداف في وقت قصير كي تجتمع بأسرتك)".