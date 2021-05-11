أرقام قياسية غزيرة في إنجاز السيتي بالتتويج بالبطولة العاشرة في حقبة جوارديولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

توج مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة السابعة في تاريخه، والثالثة في حقبة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، وذلك بعد منافسة على مدار الموسم مع أكثر من نادي من بين الستة الكبار.

مانشستر سيتي بات النادي الأكثر تتويجاً بالألقاب في إنجلترا منذ حقبة الشيخ منصور بن زايد التي بدأت عام 2008، ومنذ أول ألقاب جوارديولا في موسم 2017-2018 حصد السماوي ثلثي ألقاب إنجلترا.

أرقام قياسية

- الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز 2020-2021 جاء التتويج العاشر لجوارديولا مع مانشستر سيتي

- منذ موسم 2017-2018 فاز السيتي بـ10 بطولات من أصل 15 متاحة في إنجلترا

- حقق مانشستر سيتي أكبر سلسلة انتصارات في عام ميلادي (13) خلال الفترة من 3 يناير إلى 2 مارس 2021

- سجل مانشستر سيتي أكبر سلسلة فوز متتالي في تاريخ أندية إنجلترا (21 انتصار)

- عادل السيتي الرقم القياسي في عدد المباريات التي لا يتأخر خلالها إطلاقاً في النتيجة (19 مباراة)

- لم يُهزم مانشستر سيتي في 28 مباراة متتالية، خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 2 مارس 2021

- مانشستر سيتي بات أول فريق في تاريخ إنجلترا يحتل المركز الثامن ليلة رأس السنة ثم يفوز باللقب

- صنع السيتي رقماً قياسياً جديداً في مشاركاته بدوري الأبطال، بعدما خاض 12 لقاء بلا هزيمة بين 21 أكتوبر 2020 إلى 4 مايو 2020

- مانشستر سيتي بات الفريق الإنجليزي الأكثر تحقيقاً للانتصارات المتتالية في دوري أبطال أوروبا برصيد 7 انتصارات

- لم يسقط مانشستر سيتي مهزوماً على ملعبه منذ 7 نوفمبر 2018 وحتى 4 مايو 2021 (14 مباراة)