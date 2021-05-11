مصطفى محمد يقتحم وصافة هدافي جالاتا سراي بالدوري التركي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

سجل المحترف المصري في صفوف نادي جالاتا سراي، مصطفى محمد هدفين خلال مباراة فريقه أمام نظيره دينيزليسبور التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 41 ـ قبل الأخيرة ـ من الدوري التركي وانتهت برباعية مقابل هدف.

بهدفي مصطفى في مرمى دينيزليسبور رفع رصيده إلى 8 أهداف ليحتل المركز الثاني بقائمة هدافي جالاتا سراي في الموسم الجاري من الدوري بفارق هدف عن كل من زميله الكولومبي راداميل فالكاو والسنغالي مباي دياني.

وكان جالاتا سراي التركي قد تعاقد مع مصطفى محمد على سبيل الإعارة لمدة موسم من نادي الزمالك مع وجود بند بأحقية الشراء.

وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 15 مباراة بالدوري سجل خلالها 8 أهداف، بينما شارك في مباراة بالكأس سجل خلالها هدفًا واحدًا.

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