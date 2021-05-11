بالفيديو.. مصطفى محمد يسجل ثنائية لجالاتا سراي ويشعل صراع التتويج بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

نجح مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي في تسجيل هدفين لفريقه خلال تفوق فريقه على دينيزليسبور بأربعة أهداف لواحد، ضمن مباريات الجولة 39 وقبل الأخيرة من الدوري التركي.

مصطفى محمد بدأ المباراة على مقاعد البدلاء وسط شكوك حول مشاركته في اللقاء بسبب الإصابة في اللقاء الماضي ضد بشكتاش، قبل أن يشارك في المواجهة مع حلول الدقيقة 58.

وحصل جالاتا سراي على ركلة جزاء في الدقيقة 85 ليقرر مصطفى محمد تصويبها، إلا أن الحارس نجح في التصدي لها، لكن حكم المواجهة قرر إعادتها بعد العودة لتقنية الفيديو.

وسدد مصطفى محمد إعادة ركلة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى، ليعلن عن ثالث أهداف جالاتا سراي في المواجهة.

وفي الدقيقة 89، تلقى مصطفى محمد تمريرة أرضية داخل منطقة الجزاء ليصبح في وضعية إنفراد بالمرمى، ليسجل ثاني أهدافه في المواجهة والرابع لفريقه.

ورفع مصطفى محمد رصيده التهديفي إلى ثمانية أهداف خلال الموسم الجاري من الدوري التركي، بعد انتقاله لجالاتا سراي من الزمالك معارًا في يناير الماضي.

واشتعل الصراع على التتويج في الدوري التركي قبل مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة، بعدما خسر بشكتاش مواجهته ضد فاتح كاراجمرك بهدفين لواحد، وسقوط فناربخشة أمام سيفاسبور بنفس النتيجة.

وارتفع رصيد جالاتا سراي إلى 81 نقطة في وصافة ترتيب الدوري، بنفس الرصيد الذي يمتلكه بشكتاش المتصدر، حيث يتقدمان على فناربخشة ثالث الترتيب بفارق نقطتين.

ويتم ترتيب أندية الدوري التركي بالنقاط، ثم فارق المواجهات المباشرة، والتي تصب في صالح بشكتاش بفضل فوزه على جالاتا سراي بهدفين نظيفين بالدور الأول، ثم الخسارة بثلاثة أهداف لواحد في الدور الثاني.

ويحتاج جالاتا سراي للفوز في المباراة الأخيرة بالدوري أمام مالاتيا سبور، مع تعادل بشكتاش أو هزيمته في مواجهته ضد جوزتيبه، من أجل التتويج بلقب المسابقة.