صلاح ينشر صورة له من القدس.. ويوجه رسالة لقادة العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

نشر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، صورة له من القدس، موجهاً رسالة إلى قادة العالم، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بشأن الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى.

وشهدت الأيام القليلة الماضية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحة المسجد الأقصى.

وقام النجم المصري بتغيير صورته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بوضع صورة له من القدس.

وكتب صلاح بعدها تغريدة عبر "تويتر": "أدعو جميع قادة العالم، بما في ذلك رئيس وزراء البلد التي هي موطن لي طيلة السنوات الأربع الماضية، إلى بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف العنف وقتل الأبرياء على الفور".

واختتم صلاح تغريدته: "لقد طفح الكيل".

وسبق وقام عدد من نجوم كرة القدم المصرية على توجيه رسائل الدعم للشعب الفلسطيني، وأبرزهم: محمد أبو تريكة، وائل جمعة، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، علي غزال، وأحمد حسن "كوكا".