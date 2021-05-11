رسميا.. مان سيتي بطلا للدوري الإنجليزي بعد سقوط يونايتد أمام ليستر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، رسميا، بعد تعثر مانشستر يونايتد والخسارة أمام ليستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في الأسبوع الـ36 من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

وتوقف رصيد يونايتد عند 70 نقطة في المركز الثاني، مبتعدا عن مانشستر سيتي المتصدر بفارق 10 نقاط، ويتبقى 3 مواجهات لكلا الفريقين، ليتوج السيتي بطلا للبريميرليج.

ورفع ليستر سيتي رصيده لـ66 نقطة، ليخطف المركز الثالث من تشيلسي مؤقتا، حيث يحل البلوز رابعا بـ64 نقطة، وله مباراة أقل.

وفضل أولي جونار سولشاير الاحتفاظ باللاعبين الأساسيين على مقاعد البدلاء، بعد خوض مباراة أستون فيلا يوم الأحد، بالجولة الـ35، وينتظره مواجهة أمام ليفربول يوم الخميس.

تشكيل يونايتد

دي خيا، وبايلي، وماتا، وجرينوود، وآماد، وأليكس تيليس، وماتتش، وويليامز، وفان دي بيك، وتوانزيبي، إيلانجا

وعلى مقاعد البدلاء: هيندرسون، وليندلوف، ولوك شو، ووان بيساكا، وبرونو فيرنانديز، وبوجبا، وماكتوميناي، وكافاني، وراشفورد.

تشكيل ليستر

كاسبر شمايكل، وتيموثي كاستانيي، فوفانا، وسويونكو، وألبرتون، ونديدي، وتيليمانز، وتوماس، وبيريز، وإيهناتشو، فاردي.

التفاصيل:

تقدم مبكرًا ليستر سيتي في الدقيقة العاشرة، عن طريق لوك توماس، قبل أن يُدرك جرينوود التعادل بعدها بدقيقتين، لتعود المباراة لنقطة البداية سريعا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، أجرى سولشاير تبديلين بنزول كافاني، وراشفورد، بدلا من جرينوود، وإيلانجا في الدقيقة 66، لينفذ بعدها مباشرة ليستر ركنية نجح سويونكو في إسكانها رأسية في الشباك محرزًا الهدف الثاني لليستر سيتي.

واستمرت الدقائق الأخيرة وسط محاولات من لاعبي يونايتد لإدراك التعادل، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.