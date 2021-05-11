نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الانجليزي

تعرف على نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي لحساب الجولة 36 في الدوري الإنجليزي، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 11-5-2021، لحساب الجولة 36، والتي استضافها ملعب أولد ترافورد.

منح ليستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لفريق مانشستر سيتي بعدما هزم ملاحقه المباشر مانشستر يونايتد بهدفين لواحد، الثلاثاء، ضمن الجولة 36 من المسابقة المحلية.

وتقدم ليستر أولا بهدف أحرزه المدافع لوك توماس عند الدقيقة العاشرة، من كرة سددها مباشرة في الشباك، قبل أن يُدرك اليونايتد التعادل سريعا عن طريق لاعب الوسط ماسون غرينوود الذي اخترق دفاع الخصم وسدد عن يمين حارس المرمى.

وعاد ليستر في الشوط الثاني ليُسجل هدفا ثانيا مع حلول الدقيقة 66، إثر ركلة زاوية نفذها مارك البرايتون وتابعها المدافع التركي كاجالار سويونكو برأسية قوية سكنت الشباك.

فوز ليستر سيتي جعل رصيد مانشستر يونايتد يتوقف عند 70 نقطة في المركز الثاني، بفارق عشر نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، الذي ضمن اللقب بالنظر إلى بقاء ثلاث جولات فقط وبالتالي استحالة اللحاق به من قبل جاره.

واللقب هو الثالث للسيتي في السنوات الأربع الأخيرة مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا، علماً أنه توج هذا الموسم أيضا بكأس الرابطة الإنجليزية، وتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لملاقاة مواطنه تشيلسي في النهائي.

من جهته رفع ليستر سيتي رصيده لـ 66 نقطة استعاد بها المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الانجليزي من تشيلسي الذي أصبح رابعا.

وفاز مانشستر يونايتد في مباراته الأخيرة أمام أستون فيلا بنتيجة (3-1)، ليصبح للمباراة الـ14 على التوالي دون خسارة في الدوري الإنجليزي، تعادل في 6 مباريات، وفاز في 8 مناسبات.

في المقابل، تلقى ليستر سيتي خسارته الرابعة في آخر 10 مباريات، أمام نيوكاسل في الجولة الماضية، وبشكلٍ عام هي الخسارة العاشرة له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.