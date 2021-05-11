الامارات | رسمياً.. مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج مانشستر سيتي رسميا بطلا للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم من دون ان يلعب وذلك بعد خسارة وصيفه وجاره مانشستر يونايتد على ارضه امام ليستر سيتي 1-2 الثلاثاء في افتتاح المرحلة السادسة والثلاثين. ويملك مانشستر سيتي 80 نقطة مقابل 70 ليونايتد قبل 3 مراحل على نهاية الموسم الحالي.

وهي المرة الثالثة التي يتوج فيها سيتي بطلا في المواسم الاربعة الاخيرة. وكان سيتي توج ايضا بطلا لكأس رابطة الاندية الانجليزية المحترفة بفوزه على توتنهام 1-صفر في المباراة النهائية الشهر الماضي، ويملك فرصة احراز الثلاثية في حال تتويجه بطلا لاوروبا للمرة الاولى في تاريخه حيث يلتقي مواطنه تشلسي في النهائي المقرر في 29 الحالي.

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