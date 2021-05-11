شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبي يحسم مصير مشاركة أجاي مع الأهلي أمام صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري جونيور اجايي، لاعب الفريق الكروي الاول للنادي الاهلي اختبار فني «الخميس»، لتحديد موقفه من المشاركة امام صن داونز صن داونز التي تقام مساء السبت ‏المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.‏

وشارك أجايي في المران الجماعي بعد تعافيه من إصابته التي تعرض لها في العضلة الخلفية ‏والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي وأطمأن الجهاز الفني ‏على جاهزيته من خلال المشاركة في مران الفريق.‏

ويرفض بيتسو موسيماني، المدير الفني للاهلي المغامرة بالدفع باللاعب قبل اجتيازه اختبار الكرة الذي سيخضع له لتفادي تجدد اصابته خصوصاً وانه من العناصر الاساسية التي يرغب في عودته للفريق في اسرع وقت.

وحرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة على الحديث مع اللاعب والاطمئنان على حالته وتحفيزه ‏قبل انطلاق المران.‏

وكان الأهلي قد تعادل مع الزمالك أمس بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على استاد ‏القاهرة ضمن منافسات الجولة 21 في بطولة الدوري الممتاز، فيما بدأ اليوم تحضيراته ‏لمواجهة صن داونز السبت المقبل.‏