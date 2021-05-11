شكرا لقرائتكم خبر عن فرمان للاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة للفريق الكروي الاول للنادي الاهلي، منع لاعبيه من الحديث لوسائل الاعلام حتي نهاية مباراة الفريق امام صن داونز.

وشدد عبدالحفيظ، للاعبيه على انه لامجال الان عن الحديث سواء عن مباريات الدوري الممتاز، أو مواجهة صن داونز المقبلة، ويجب على الجميع التركيز في هدف وحيد وهو كيفية تحقيق الفوز على بطل جنوب افريقيا.

ويواجه الاهلي، صن داونز «السبت»، في ذهاب دور الثمانية لدوري رابطة الابطال الافريقي، والتي يسعي الاهلي لتحقيق نتيجة ايجابية خلالها تسهل من مهمته في مباراة العودة في جنوب افريقيا.

ومن جانبه شدد سيد عبدالحفيظ، أن مواجهة القمة أمام الزمالك كانت مميزة من الناحية الفنية، وهي تحضير جيد للفريق قبل مباراتيه المقبلتين أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا، وكذلك مباراة نهضة بركان التي تعد بطولة بمفردها على لقب السوبر الإفريقي.

وقال سيد عبدالحفيظ: «كنا نسعى لتحقيق الفوز على الزمالك من أجل تقليل فارق النقاط، ولكن المميز أن المواجهات المباشرة في صالحنا وقد نحتاج إليها في الجولات الحاسمة من الدوري. المسابقة ما زال بها الكثير من المباريات ولكن من الأفضل أن نغلق صفحة الدوري حاليا».

وتابع قائلًا: «وجهنا تعليمات لجميع اللاعبين بضرورة عدم الحديث نهائيًّا عن مباريات الدوري، وأن يكون التركيز فقط على مواجهتي صن داونز. يوم الخميس سندخل في معسكر مغلق قبل مواجهة الذهاب المقرر لها السبت. أعتقد أن المباراة ستكون صعبة للغاية».

وتعليقًا على ضغط المباريات قال عبدالحفيظ: «الأهلي ليس وحده من يشتكي من ضغط المباريات، لنا في مانشستر يونايتد الإنجليزي مثال، فقد اعترض بشدة على خوض مجموعة مباريات في أيام قليلة، وهذا حق أصيل لأي نادٍ لأنه يريد الحفاظ على لاعبيه».

.