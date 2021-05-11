شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب وسط الإسماعيلي يكشف أسباب الخروج من النفق المظلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد حسن لاعب وسط الفريق الكروي الاول للنادي الإسماعيلى أن الفريق يلعب بغرض حصد الثلاث نقاط مهما كان المنافس ،مشيرا إلى الروح القتالية لدى اللاعبين تعد من أهم أسباب سلسلة الانتصارات.

وفاز الاسماعيلي، على البنك الأهلى بثنائية مقابل لاشىء فى الأسبوع الــ21 بمسابقة الدورى المحلى في المباراة التي جمعتهما " الأثنين "، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون للدوري.

وأضاف حسن :”الجهاز الفنى يمنحنا تعليمات بضرورة الضغط السريع من أجل مباغتة المنافس وارباكه وهي النقطة التي كثف ايهاب جلال المدير الفني العمل عليها منذ توليه المهمة والتي صنعت الفارق لنا خلال الفترة الاخيرة، ووضعتنا علي الطريق الصحيح.

وشدد حسن، علي ان كل اللاعبين تعاهدوا علي اعادة الاسماعيلي لوضعه الطبيعي ضمن فرق الدوري من اجل اسعاد جماهير الاسماعيلي العاشقة لفريقها.