شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يدعم فلسطين عبر تويتر : لقد طفح الكيل .. يجب توقف العنف وقتـل الأبرياء على الفور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم محمد صلاح نجم مصر وليفربول الدعم لفلسطين وأبنائها اللذين يواجهون القتل والعنف أمام الجيش الإسرائيلي .

وكتب صلاح عبر تويتر الثلاثاء: «إنني أدعو جميع قادة العالم، بما في ذلك رئس وزراء البلد الذي كان موطنًا لي طيلة السنوات الأربع الماضية.. إلى بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف العنف وقتـل الأبرياء على الفور. لقد طفح الكيل.

كما قام النجم المصري بتغغير صورة صفحته الشخصية على تويتر لصورة له أمام قبة الصخرة عندما كان يلعب في فريق بازل السويسري .

كان اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني وزميل صلاح فى الفريق قدم الدعم للشعب الفلسطيني في الأحداث التي يمر بها الشعب الفلطسيني في القدس أمام الجيش والمستوطنين الإسرائيليين اللذين دنسوا المسجد الأقصى خلال الأيام الماضية، وقاموا بإخلاء العائلات الفلسطينية من حى الشيخ جراح.

ونشر ماني عبر صفحته في تطبيق «إنستجرام» صورة لمدينة القدس وعلق قائلاً: «الحرية لفلسطين» واضعاً العلم الفلسطيني على الصورة.

وقدم عدد من نجوم كرة القدم رسائل الدعم للشعب الفلسطيني مثل الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي والمصري محمد النني لاعب فريق أرسنال ومواطنه محمد حسن «تريزيجيه» لاعب أستون فيلا الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي لاعب إنتر ميلان الإيطالي، وإسلام سليماني مهاجم ليون الفرنسي وإسماعيل بن ناصر لاعب ميلان الإيطالي

فيما غاب عن مواكب الدعم اسم النجم المصري محمد صلاح ما آثار حفيظة المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين كانوا يتمنون أن يقوم صلاح بدعم الفلسطينيين وهو ما استجاب له النجم المصري اليوم .

كان الاتحاد الأوروبي قد أصدر بياناً اكد فيه أن الوضع فيما يتعلق بإخلاء العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح ومناطق أخرى من القدس الشرقية يثير القلق الشديد، مشيرا إلى أن هذه الأعمال غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي ولا تؤدي إلا إلى تأجيج التوتر على الأرض.