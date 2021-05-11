ولي عهد ابوظبي يبارك للعاهل البحريني بوصول فريق الحرس الملكي قمة إفريست

محمد الفلاح - الثلاثاء 11 مايو 2021

بارك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، بمناسبة وصول فريق الحرس الملكي البحريني قمة إفريست.



وقال اليوم، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "أبارك لأخي الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده، الإنجاز الذي حققه فريق الحرس الملكي البحريني بوصولهم إلى قمة إفريست، وأحيي الشيخ ناصر بن حمد لجهوده ومتابعته للفريق".

ووصف الإنجاز بأنه "استثنائي، عبَّر عنه أبناء البحرين بعزيمتهم بالوصول إلى أعلى قمة"، مهنئاً فريق الحرس الملكي ومتمنياً لهم التوفيق.