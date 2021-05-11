الامارات | 5 عوامل ترفع مستوى التحدي بين النصر وشباب الاهلي على لقب الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عوامل ترفع مستوى التحدي بين النصر وشباب الاهلي على لقب الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشتعل التحدي بين فريقي شباب الأهلي والنصر قبل اللقاء المرتقب، الذي سيجمع الفريقين وجهاً لوجه في نهائي كأس رئيس الدولة 2020-2021، على استاد هزاع بن زايد بنادي العين يوم الأحد المقبل. وتبدو كل عوامل الإثارة حاضرة ليستمتع الجمهور بمواجهة ساخنة على أغلى الكؤوس، وهناك 5 عوامل ستشعل الصراع على لقب النسخة 44 لكأس رئيس الدولة وهي:

1ـ القيمة المعنوية والتاريخية للكأس.

2ـ رغبة شباب الأهلي في مواصلة إنجازاته وضم البطولة لإنجازاته هذا الموسم مع المدرب مهدي علي، حيث سبق وتوج "الفرسان" بكأس السوبر وكأس الخليج العربي هذا الموسم.

3ـ رغبة الثأر لدى لاعبي وعشاق النصر، بعد تفوق شباب الأهلي على "العميد" في نهائي كأس الخليج العربي هذا الموسم والذي حسمه "الفرسان" لصالحه بالفوز بركلات الترجيح على النصر.

4ـ حاجة النصر إلى إنقاذ موسمه بالفوز بهذا اللقب خاصة وأنه الأمل الأخير للعميد هذا الموسم.

5ـ رغبة شباب الأهلي في الابتعاد بقائمة أكثر الأندية فوزاً باللقب، حيث حصد "الفرسان" البطولة 9 مرات سابقة، وينافسه بقوة الشارقة الذي حصد اللقب 8 مرات.

الشامسي: نهائي الكأس عيد سنوي

اكد سالم عبدالله الشامسي عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة أن الكأس هي المسابقة الأغلى لدى كل عناصر اللعبة وعشاق الكرة في الإمارات، وتعتبر عيداً سنوياً لأسرة كرة القدم.

وأشار إلى أن جماهير الكرة في الإمارات إرتبطت بهذه المسابقة منذ انطلاقتها لأنها أسهمت في كتابة التاريخ وقدمت أبطالا ونجوما عبر أجيال وكان لهم صولات وجولات في ملاعبنا. ومضى يقول "نحن على ثقة أن جماهير كرة الإمارات ستكون على موعد مع مباراة نهائية من الأحلام، حيث تعتبر هذه المباراة أفضل فرصة لتوجيه رسالة للعالم عن مدى إلتزام جماهيرنا بالإرشادات الوقائية، وإنضباطها بما يسهم في تعزيز فرصة تواجد هذه الجماهير في المدرجات الشهر المقبل من أجل الوقوف خلف منتخبنا الوطني الذي ينتظره الإستحقاق الكبير بخوض التصفيات المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

بوشلاخ: أهم حدث كروي

قالت أمل بو شلاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة القدم النسائية أن المباريات النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة كانت دائما بمثابة حدث كروي هو الأهم على مستوى خريطة المنافسات الرياضية المحلية، ولذا يحرص الإتحاد على ان يختتم بها الموسم الكروي كل عام. وأكدت أن تواجد الجماهير سيضفي على المسابقة رونقا خاصا، لاسيما وأن هناك عطش جماهيري من أجل التواجد في المدرجات من جديد بعد غياب دام أكثر من عام بسبب تداعيات مواجهة جائحة "كوفيد 19".

التعادل سيد الموقف بين "الفرسان" و"العميد"

التقى شباب الأهلي والنصر 4 مرات تاريخياً في مباريات نهائية، وحسم شباب الأهلي "الأهلي سابقاً" النهائي الأول، على كأس رئيس الدولة في موسم 1974-1975، بالفوز بنتيجة 2-0، فيما شهدت المسابقة نفسها، في موسم 2014-2015، فوز النصر في النهائي الثاني بركلات الترجيح 3-0، بعدما انتهت المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل1-1.

وعاد "العميد" وكرر فوزه على شباب الأهلي في النهائي الثالث الذي جمع بين الفريقين ولكن هذه المرة كان في كأس الخليج العربي بموسم 2019-2020، لكن شباب الأهلي ردّ الدين للنصر وتفوق عليه في نهائي كأس الخليج العربي بموسم 2020-2021 عندما تغلب "الفرسان" على "العميد" بركلات الترجيح بنتيجـة 5-4، عقب انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

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